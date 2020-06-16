Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве

В Ульяновске задержан первый заместитель главы города Михаил Сычев, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Сегодня Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы», – передает слова представителя ведомства ТАСС.