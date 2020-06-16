Эксперты назвали главные факторы, обеспечившие России перелом в борьбе с коронавирусом

Эффективность государственного аппарата, готовность системы здравоохранения и солидарность общества – вот ключевые факторы, позволившие России выйти из пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем у многих других стран. Об этом заявила политолог Екатерина Соколова, представляя доклад «Итоги и уроки пандемии COVID-19».

Столкнувшись с угрозой распространения коронавируса в России, власть сработала на опережение, считает Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Первое совещание на эту тему с участием президента прошло еще 20 января. Позднее, начиная с апреля, публичные совещания с участием президента по этому поводу играли роль дополнительных обращений к нации. Мы знаем, что в кризис нехватка информации рождает панику. Поэтому открытость системы позволяла людям больше понимать и меньше волноваться», – отметила эксперт ЭИСИ.

Окончательная победа над вирусом еще впереди, но уже сегодня можно констатировать – благодаря своевременным мерам, наша страна прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США. Такой вывод содержится в подготовленном ЭИСИ совместно с РАНХиГС докладе «Итоги и уроки пандемии COVID-19 в России». Это исследование эксперты представили во вторник на круглом столе по теме «Российские ключи к победе над коронавирусом». Во встрече, прошедшей в режиме онлайн, помимо политологов, участвовали вирусологи и эпидемиологи, а также представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Эксперты ЭИСИ констатировали: среди стран с большой численностью населения и, соответственно, с наибольшим числом инфицированных, в России оказалась самая низкая доля смертей от COVID-19. «Россия сформировала самые масштабные резервы здравоохранения, прежде всего обеспеченность коечным фондом на душу населения, – отметила Соколова, соавтор доклада. – Россия стала одним из лидеров по охвату тестирования». При этом, отметила эксперт ЭИСИ, наша страна соблюдала «баланс ограничительных мер». «Ограничения были приняты с упреждением, при этом они были не такими жесткими, как например, в Индии», – добавила Соколова.

По прогнозу Международного валютного фонда, Россия будет легче справляться с экономическими последствиями коронакризиса, ожидается меньший, чем в других странах, спад реального ВВП, указала эксперт.

По мнению Соколовой, залогом успешного прохождения через пик коронавируса стали три фактора. Первый фактор – готовность государственной машины в целом к мобилизации, к работе в критических условиях. Второй, более узкий фактор – готовность системы здравоохранения. «И наконец, это фактор общественной солидарности и ответственного поведения граждан, – добавила соавтор доклада. –

Пожалуй, впервые за долгий срок многие из нас думали не только о себе и о своей семье, но и о безопасности довольно далеких от нас людей.

Нельзя не упомянуть вовлеченность волонтеров и НКО, и ответственность бизнеса перед обществом».

Говоря о втором факторе – о готовности нашей медицины к угрозе, следует учесть: создание запаса прочности началась заранее. И к моменту проникновения вируса в Россию врачи успели изучить зарубежный опыт и скорректировать будущие схемы лечения. На этот вывод, сделанный в докладе, обратил внимание соавтор исследования, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Отношение к пандемии в стране было серьезным с самого начала», – подчеркнул Кузнецов. Благодаря тому, что российское здравоохранение тотчас «перешло на военные рельсы», удалось в кратчайшие сроки увеличить производство СИЗ (средств индивидуальной защиты), аппаратов искусственной вентиляции легких и тест-систем, указал эксперт.

«Исследовательская работа, которую вели врачи-практики, создание атласа по патологической анатомии COVID-19, рекомендации для родильных отделений и выезды обучающих бригад врачей в регионы – все это повысило эффективность стационарного лечения коронавируса. Все эти меры в совокупности привели к тому, что статистика смертности от коронавируса в России оказалась ниже, чем в других странах», – отметил Кузнецов.

«Медицинская служба за время пандемии очень серьезно модернизировалась», – добавил участник круглого стола, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Со своей стороны директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович отметила: успеха удалось достичь не только за счет модернизации здравоохранения, но и благодаря сохраненному советскому наследию – в первую очередь, централизованной системе санэпидслужб.

По мнению Брико, можно констатировать – благодаря усилиям медиков, в целом по России ситуация с COVID-19 стабилизировалась и вышла на плато. Ситуацию можно назвать хорошей, согласился замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Но в некоторых регионах положение еще шаткое, посетовал он. В частности, «зыбкой» остается ситуация в Петербурге, отметил эксперт.

Кроме того, можно испытывать лишь осторожный оптимизм по поводу перспектив создания вакцины против COVID-19, добавил эпидемиолог. «Вакцина пока в процессе разработки. Нам нужно понимать разницу, так сказать, между подковыванием блохи и массовым производством подкованных блох», – заметил Семенов.

В ожидании вакцины России удается эффективно сдерживать пандемию, констатировали участники круглого стола. Свидетельством этого служат показатели смертности, которая фиксируется в четком соответствии с требованиями ВОЗ, отметила профессор Екатерина Кокорина, замдиректора по научной и проектной деятельности Института лидерства и управления здравоохранением МГМУ имени Сеченова.

«Даже если все смерти COVID-пациентов не от коронавируса, а, например, от инфаркта или даже от травмы после ДТП, причислить к смертям от COVID-19, то и тогда показатель летальных случаев в нашей стране будет одним из низких в мире», – подчеркнула профессор Кокорина. «У нас в течение ряда лет, с 2015 года, идет снижение смертности. И до марта продолжалось снижение смертности практически во всех субъектах федерации, в том числе и в Москве. В апреле продолжилось в целом по стране это снижение, за исключением Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и некоторых других», – указала эксперт.

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Скорость распространения инфекции в областях и республиках прямо зависела от жесткости мер, принятых губернаторами на входе в пандемию, заметила руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, добавив, что на это указывает статистика. «Качественные решения» губернаторов обеспечили плавное начало пандемии, подарив врачам драгоценное время на мобилизацию всех ресурсов.

Что касается социальной стороны коронакризиса, то основной удар пандемия нанесла, разумеется, по самым уязвимым слоям – по старшему поколению, попавшему в группу риска. Но и это удар удалось смягчить благодаря добровольческому движению. «Около 3 млн человек смогли получить различную помощь от волонтеров, принимающих участие в акции по борьбе с распространением нового коронавируса в рамках акции #Мы Вместе», – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, координатор проекта «Волонтеры Конституции», член Общественной палаты Артем Метелев.

Россияне в борьбе с первой волной коронавируса проявили себя как единое сплоченое общество, уверены участники круглого стола. «Гражданское общество однозначно стало более зрелым. Некоммерческий сектор показал, что он поднимается и что он умеет быстро мобилизоваться даже в таких опасных условиях», – подчеркнул член ОП. С коллегой-общественником согласился замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов. «Обществу важно не потерять наработанные формы взаимопомощи в будущем», – призвал он.

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