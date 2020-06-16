Украина возмутилась из-за российского Крыма на испанском ТВ

Посольство Украины в Мадриде обратилось в МИД Испании и к местной телерадиокомпании RTVE из-за карты, на которой Крым указан как территория России, сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

«МИД Украины продолжает «преподавать» географию зарубежным СМИ. На этот раз испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ. Такие явления недопустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить это», – написала она в Facebook.

Позже Джеппар заявила, что RTVE обозначил Крым украинской территорией.

МЗС Украни продовжу "викладати" георгафію закордонним ЗМІ. Цього разу іспанський телерадіокомпані RTVE, яка... Опубликовано Emine Dzheppar Вторник, 16 июня 2020 г.

В апреле в Эстонии в школьном учебнике английского языка Крым также оказался обозначен как часть России.