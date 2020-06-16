«Бережливый» нацпроект улучшит экономику Озерска

Озерский завод энергоустановок (Озерск, Челябинская область) первым среди предприятий уральских ЗАТО получил статус участника национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает администрация Озерского городского округа.

«Озерский завод энергоустановок», которым руководит Артемий Левин, – предприятие по проектированию, производству и поставке типового и нестандартного энергетического и блочно-модульного оборудования для нефтегазовой, энергетической, металлургии и других отраслей. ОЗЭУ полгода назад стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает «Озерск-новости».

Проект реализуется в России с прошлого года, нацелен на повышение эффективности отечественных компаний с использованием инструментов бережливого производства. Оператором проекта является «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК). Именно специалисты ФЦК занимаются внедрением на многих российских предприятиях культуры бережливого производства.

11 июня руководство озерского завода энергоустановок организовало презентацию своего пилотного проекта «Оптимизация процесса изготовления блок-боксов», которые являются основным продуктом предприятия: изготовление блок-боксов составляет 94% от выпуска всех изделий ОЗЭУ.

На презентацию были приглашены министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий и руководитель Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков.

В ходе встречи состоялась экскурсия по цехам ОЗЭУ, гости познакомились с внедренной системой бережливого производства. Директор по производству Сергей Сивухо рассказал, как реализуется пилотный проект, каким образом меняются производственные площади предприятия для более качественной и безопасной работы, какие задачи приходится решать руководству, насколько поднялась производительность предприятия, каковы производственные планы ОЗЭУ на ближайшие три года.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий прокомментировал увиденное в ходе визита.

«На этом предприятии я сегодня нахожусь в первый раз и то, что я увидел – это высокая мотивированность руководства и собственников ОЗЭУ. Приятно, что они гордятся теми изменениями, которые произошли. Люди здесь стали работать с большим интересом, у них улучшается настроение. Для нас очень важно, чтобы подобный эффект был достигнут именно на небольших предприятиях. На днях губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение о создании региональной программы – аналога нацпроекта, на программу выделены первые деньги, и это позволит нам вовлечь в проект небольшие предприятия региона для более качественной и безопасной работы, усовершенствования рабочих мест», – сказал он.

Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков отметил, что «изменилось отношение работников».

«Люди поверили в то, что бережливое производство значительно ускорит производственный процесс. Помимо инвестиций и приобретения нового оборудование важно прежде всего, навести порядок на рабочих местах. Мы увидели насколько изменились люди, как горят у них глаза, работникам интересно участвовать в развитии предприятия. Сформирована хорошая команда на территории завода, в ее силах сейчас развивать и масштабировать опыт, я думаю, через два-три года здесь будет образцовое предприятие. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в первую очередь создан для людей, а не только для предприятия. За счет того, что улучшаются условия труда, повышается производительность, это прямым образом сказывается на заработной плате и благосостоянии работников. Ненужные перемещения устраняются, повышается выработка, люди меньше устают, больше производят продукции. Подчеркну: ОЗЭУ – добротное предприятие, которому есть куда развиваться, оно успешно растет», – заявил Казаков.