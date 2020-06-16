Песков прокомментировал законопроект о воспитательной составляющей образования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал важность прививания чувства патриотизма детям во время образовательного процесса.

«Президент неоднократно говорил о патриотизме, он неоднократно отмечал важность вот этого процесса, скажем так, прививания чувства патриотизма детям во время образовательного процесса, то бишь в школе, и не только в школе, но и в других учебных заведениях. Но в прикладном плане я не буду сейчас ничего говорить, просто не обладаю информацией», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

В мае Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования.

Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся «на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества».