Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 3 копейки – до 69,61 рубля, курс евро поднялся на 29 копеек – до 79,01 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 39,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».