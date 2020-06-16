В Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем во вторник воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 29 градусов тепла, ночью температура в столице опустится до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

Южный ветер 16 июня не превысит 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 751 мм ртутного столба, передает ТАСС.