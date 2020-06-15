Эксперт: Популярные блогеры должны проверять достоверность публикуемой информации

За рубежом власть регламентирует отношения с блогерами, особенно в области рекламы. Наше интернет-сообщество тоже нуждается в выработке аналогичных правил игры. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя итоги круглого стола об «инфлюенсерах» – блогерах с миллионами подписчиков. Дискуссия состоялась на Российском интернет-форуме.

«Считаю, что нужно ставить знак равенства между блогерами и СМИ потому, что у нас есть блогеры, «тиражи» которых в разы, если не в десятки раз больше, чем у традиционных средств информации. И тогда совершенно непонятно, почему у СМИ есть только обязанности, а у блогеров – только права», – отметил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Эксперт в понедельник принял участие в прошедшем на портале Российского интернет-форума (РИФ) круглом столе на тему «Инфлюенсеры-2020: как и чем живут российские блогеры». «Инфлюенсерами» (от английского influence – «влияние») называют блогеров, которую пользуются особенно высокой популярностью. Как правило, речь идет о владельцах каналов в Youtube, аккаунтов в Instagram и других соцсетях. «Инфлюенсеры по сути стали таким же каналом коммуникаций, как и СМИ», – отметили участники круглого стола.

По мнению эксперта, данное положение дел «не совсем корректно». В подтверждение своей позиции Малькевич привел в пример телеведущую Викторию Боню, которой в соцсетях «абсолютно безнаказанно удается нести всякую ересь». «Почему-то закон о фейковой информации к ней не был применен ни разу. Пенсионерка, которая в мессенджере переслала какую-то фейковую ерунду, заплатила штраф в 30 тысяч рублей. Есть уже куча примеров, когда платят по 100 тысяч, а между тем инфлюенсер несет что ей Бог на душу положит и никаких проблем», – возмутился Малькевич.

Проводить фактчекинг – проверку сведений, по мнению эксперта, должны все, ведь часть блогеров сознательно вводит людей в заблуждение с целью «хайпануть». «Введением инструментов фактчекинга должны заняться сами участники площадок в рамках саморегулирования, которое предложила ОП», – считает собеседник.

Блоги инфлюенсеров становятся не только значимыми каналами информации, но и серьезными экономическими площадками, констатировали участники круглого стола. «Лидеры мнений» с сотнями тысяч или несколькими миллионами подписчиков зарабатывают с помощью «маркетинга влияния» – скрытой или открытой рекламы. По оценке экспертов, мировой рынок инфлюенсеров приближается к 10 млрд долларов.

Эксперты напомнили о том, что в 2014 году были приняты поправки в закон об информационных технологиях (известные как «закон о блогерах»), но в 2017-м действие этих поправок было отменено. «Специального регулирования деятельности инфлюенсеров и блогеров нет», – констатировали участники круглого стола.

По мнению Малькевича, проблема коренится в отсутствии законодательных требований к размещению рекламы в блогах, из-за чего многие подписчики не догадываются, что читают рекламные посты. «За рубежом государство стремится установить с блогерами регламентированные отношения и как раз особое внимание уделяется рекламе. Не может быть так, что у инфлюенсера – аудитория 5 млн человек. Он впаривает какую-то ерунду, а люди на голубом глазу на это ведутся», – уверен собеседник.

Однако государство, по мнению Малькевича, должно быть партнером, а не цензором. «Поэтому проводятся и будут проводиться мероприятия при участии ОП, чтобы найти приемлемое решение. Чтобы само блогерское сообщество предложило бы конкретные шаги, в которых блогеры сами нуждаются и участвовало бы в выработке тех нормативных актов, которые поспособствуют нормализации этого рынка», – пояснил эксперт.

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