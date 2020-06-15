Эксперт объяснил трехкратный рост объемов сданной донорами крови

Взгляд
15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
Разделы

В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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              Эксперт объяснил трехкратный рост объемов сданной донорами крови

              15 июня 2020, 21:05

              Текст: Андрей Самохин

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              В ходе донорского марафона 2020 года удалось собрать крови втрое больше, чем на аналогичной акции год назад. Об этомсообщил газете ВЗГЛЯД лидер «Волонтеров-медиков» Павел Савчук. По его мнению, такой рекордный рост можно объяснить сразу несколькими причинами.

              В понедельник завершилась Всероссийская донорская неделя, приуроченная  ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров, а поддержку им оказали Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Росконгресс и «Молодежка ОНФ». Лидер «Волонтеров-медиков», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов Всероссийской акции #МыВместе Павел Савчук считает, что она помогла медикам значительно нарастить приток доноров, снизившийся во время пандемии.

              Как напомнил лидер движения, сейчас самым эффективным способом восполнения национального банка крови остается «кадровое» ответственное донорство: когда человек регулярно сдает кровь, следит за своим здоровьем. Именно на таких доноров рассчитывают станции забора крови как на стабильный источник. «Поэтому мы с 2017 года практикуем направление «#яответственныйдонор», – отметил он.

              Система кадрового донорства этой весной не прерывала свою работу, однако в целом приток желающих поделится своей кровью снизился из-за режима самоизоляции. «Это наложилось еще и на обычное сезонное снижение потока доноров в  начале лета, вот почему и потребовалось поддержать станции именно в это время», – подчеркнул  Савчук.  «Все было организовано по-новому, с соблюдением защитных эпидемиологических мер, без концентрации людей на пунктах сдачи крови», – отметил он.  Собеседник добавил, что партнерами акции стали агрегаторы такси, благодаря чему доноров бесплатно привозили и развозили по домам.

              «Свою кровь сдали тысячи соотечественников в 76 регионах. Всего собрано 6.7 тонн, что почти в три раза больше, чем в прошлом году», – отметил Савчук. Он объяснил этот рекордный рост тем, что в этот раз активное участие в донорской неделе приняли политики, представители крупных компаний и молодежных движений. «Скажем, сотрудники и студенты МГМСУ им. А.И. Евдокимова и РУДН организовали образовательные инфоточки и точки донации крови для всех желающих и в итоге приняли более 400 доноров за неделю», – рассказал собеседник.

              Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что во всероссийском марафоне  #ОставайсяДонором приняли участие более 45 тыс. доноров. Как известно, донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре, а также с адресами учреждений и их актуальными «донорскими светофорами» можно на официальном интернет-портале Службы крови.

              По словам Савчука, непосредственное участие  в акции, выступая и как доноры, и как ее пропагандисты, приняли губернаторы, высокопоставленные чиновники регионов, медийные персоны, такие, как телеведущий Дмитрий Дибров, рэпер ST, певец Bahh Tee и другие.

              Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД уже сообщала о том, что в республике Алтай, Амурской, Орловской, Нижегородской и Кемеровской областях, а так же Приморье донорами стали главы регионов, которые одними из первых сдали кровь. А в Москве марафон поддержали известные деятели культуры и искусства, среди которых актер театра и кино Станислав Дужников, актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер и музыкант Валдис Пельш, фигуристка, актриса и телеведущая Анна Семенович.

              Как полагает Савчук, акция заодно поддержала идею единства россиян.  «Нынешняя донорская неделя проходила в рамках акции «Мы вместе», это ее неразрывный компонент. В рамках акции нам удалось привлечь множество соотечественников, помочь исполнить их личное желание помочь другим людям в рамках огромной всероссийской системы взаимной поддержки, – заявил  Савчук . – Это еще раз доказывает, что волонтеры становятся полноценной движущей силой в нашей стране».

              Савчук также прокомментировал подготовку к голосованию 25 июня – 1 июля по изменениям в Основной закон России, поскольку, по его мнению, волонтерскому движению вообще и его донорскому направлению в частности, необходима законодательная опора на самом высоком уровне. Именно такую опору  способна обеспечить поправка в Конституцию в статье 114, в которой говорится о добровольцах, уверен Савчук. «Упоминание волонтерства в Основном законе исключительно важно для всего добровольческого движения в России. Это обеспечит беспрестанную и многолетнюю поддержку добровольцев, а заодно расширит полномочия правительства в этой сфере», уверен собеседник.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, поправка к ст.114 Конституции гласит, что правительство осуществляет меры «по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».


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