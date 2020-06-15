Эксперт объяснил трехкратный рост объемов сданной донорами крови

В ходе донорского марафона 2020 года удалось собрать крови втрое больше, чем на аналогичной акции год назад. Об этомсообщил газете ВЗГЛЯД лидер «Волонтеров-медиков» Павел Савчук. По его мнению, такой рекордный рост можно объяснить сразу несколькими причинами.

В понедельник завершилась Всероссийская донорская неделя, приуроченная ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров, а поддержку им оказали Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Росконгресс и «Молодежка ОНФ». Лидер «Волонтеров-медиков», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов Всероссийской акции #МыВместе Павел Савчук считает, что она помогла медикам значительно нарастить приток доноров, снизившийся во время пандемии.

Как напомнил лидер движения, сейчас самым эффективным способом восполнения национального банка крови остается «кадровое» ответственное донорство: когда человек регулярно сдает кровь, следит за своим здоровьем. Именно на таких доноров рассчитывают станции забора крови как на стабильный источник. «Поэтому мы с 2017 года практикуем направление «#яответственныйдонор», – отметил он.

Система кадрового донорства этой весной не прерывала свою работу, однако в целом приток желающих поделится своей кровью снизился из-за режима самоизоляции. «Это наложилось еще и на обычное сезонное снижение потока доноров в начале лета, вот почему и потребовалось поддержать станции именно в это время», – подчеркнул Савчук. «Все было организовано по-новому, с соблюдением защитных эпидемиологических мер, без концентрации людей на пунктах сдачи крови», – отметил он. Собеседник добавил, что партнерами акции стали агрегаторы такси, благодаря чему доноров бесплатно привозили и развозили по домам.

«Свою кровь сдали тысячи соотечественников в 76 регионах. Всего собрано 6.7 тонн, что почти в три раза больше, чем в прошлом году», – отметил Савчук. Он объяснил этот рекордный рост тем, что в этот раз активное участие в донорской неделе приняли политики, представители крупных компаний и молодежных движений. «Скажем, сотрудники и студенты МГМСУ им. А.И. Евдокимова и РУДН организовали образовательные инфоточки и точки донации крови для всех желающих и в итоге приняли более 400 доноров за неделю», – рассказал собеседник.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что во всероссийском марафоне #ОставайсяДонором приняли участие более 45 тыс. доноров. Как известно, донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре, а также с адресами учреждений и их актуальными «донорскими светофорами» можно на официальном интернет-портале Службы крови.

По словам Савчука, непосредственное участие в акции, выступая и как доноры, и как ее пропагандисты, приняли губернаторы, высокопоставленные чиновники регионов, медийные персоны, такие, как телеведущий Дмитрий Дибров, рэпер ST, певец Bahh Tee и другие.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД уже сообщала о том, что в республике Алтай, Амурской, Орловской, Нижегородской и Кемеровской областях, а так же Приморье донорами стали главы регионов, которые одними из первых сдали кровь. А в Москве марафон поддержали известные деятели культуры и искусства, среди которых актер театра и кино Станислав Дужников, актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер и музыкант Валдис Пельш, фигуристка, актриса и телеведущая Анна Семенович.

Как полагает Савчук, акция заодно поддержала идею единства россиян. «Нынешняя донорская неделя проходила в рамках акции «Мы вместе», это ее неразрывный компонент. В рамках акции нам удалось привлечь множество соотечественников, помочь исполнить их личное желание помочь другим людям в рамках огромной всероссийской системы взаимной поддержки, – заявил Савчук . – Это еще раз доказывает, что волонтеры становятся полноценной движущей силой в нашей стране».

Савчук также прокомментировал подготовку к голосованию 25 июня – 1 июля по изменениям в Основной закон России, поскольку, по его мнению, волонтерскому движению вообще и его донорскому направлению в частности, необходима законодательная опора на самом высоком уровне. Именно такую опору способна обеспечить поправка в Конституцию в статье 114, в которой говорится о добровольцах, уверен Савчук. «Упоминание волонтерства в Основном законе исключительно важно для всего добровольческого движения в России. Это обеспечит беспрестанную и многолетнюю поддержку добровольцев, а заодно расширит полномочия правительства в этой сфере», уверен собеседник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поправка к ст.114 Конституции гласит, что правительство осуществляет меры «по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».