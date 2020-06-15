Убитую в Красноярском крае девочку изнасиловали год назад

Убитая на юге Красноярского края 12-летняя девочка была изнасилована год назад, зимой ей угрожали убийством, но уголовные дела по этим фактам не возбуждались, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«По результатам изучения прокурором района отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, высказанных в адрес погибшей в феврале 2020 года, материалы направлены на дополнительную проверку в полицию. Территориальным отделом ГСУ СК отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения в июне 2019 изнасилования погибшей, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров. Старшая девочка осталась играть на площадке, а младшая вернулась домой. Позже старшую сестру нашли убитой в заброшенном пожарном колодце. По делу об убийстве задержаны трое подозреваемых

В ходе прокурорской проверки было установлено, что районные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нарушили требования законодательства и не проводили индивидуальную работу с подростками.

«Для устранениянарушений закона и привлечения виновных лиц прокурором района в адрес главы Шушенского района, начальника управления образования Шушенского района и начальника МО МВД России «Шушенский» внесены представления. (…) Расследование уголовных дел, а также результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре края и прокуратуре Шушенского района», – добавили в ведомстве.

Ранее в Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.