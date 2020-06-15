Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Дагестане

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ким Чен Ын делает из сестры мировую «звезду»

Ким Ё Чжон отвечала за культ личности брата, но теперь ее допустили к вопросам войны и мираФото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press
Две Кореи опять близки к войне, которая легко может стать ядерной. Обычно Пхеньян переходит к языку угроз и ультиматумов, когда в стране опять заканчивается еда, но на сей раз причина резкого обострения обстановки на полуострове может быть в другом. На арену международной политики выходит новый игрок − Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...

Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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              Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Дагестане

              15 июня 2020, 13:36

              Текст: Алина Назарова

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              Медики в Дагестане смогли наладить предоставление медпомощи больным коронавирусом и снизить число новых больных, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

              «Примером такой работы может стать ситуация в Дагестане: там удалось не только наладить оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение, но и значительно снизить число новых заражений. Эта работа будет продолжена», – сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

              При этом премьер указал, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, в частности, Москва и Подмосковье демонстрируют хорошую динамику.

              Он также отметил, что каждый регион, которому понадобится помощь из федерального центра, получит ее оперативно, передает РИА «Новости».

              Кроме того, премьер указал, что количество тестирований на коронавирус в стране будет еженедельно наращиваться. «Мы будем наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей. В среднем за сутки мы проводим около 300 тысяч тестирований, всего уже сделано более 15 миллионов исследований в стране», – сказал он.

              За минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания.


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