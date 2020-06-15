Россиянин заочно арестован за нападение на Центр науки и культуры в Киеве

Гражданина России Михаила Агафонова заочно арестовали в рамках дела о нападении на Российский центр культуры и науки в Киеве в 2018 году, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Агафонова Михаила Александровича, объявленного в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо его задержания на территории России», – цитирует ТАСС Морозову.

Агафонову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»)». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 18 февраля прошлого года неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН*) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.

По информации следствия, Агафонов совместно с россиянином Юрией Изотовым и другими лицами принял участие в антироссийской акции: напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб.

В феврале СК заочно обвинил Агафонова за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. В июле СК России возбудил уголовное дело в отношении лидера запрещенной ОУН Николая Коханивского за публичные призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве.