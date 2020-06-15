Учреждения СПО Удмуртии получили более 150 млн рублей по нацпроекту «Образование»

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Америку уничтожают дети элиты

В ряды антифа вливается все больше белых девушек и юношей из обеспеченных семей с высоким уровнем образования и достаткаФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
Принято считать, что происходящие в США беспорядки устроили прежде всего низы американского общества – чернокожие бедняки, недовольные дискриминацией. Теперь выясняется, что это правда лишь отчасти. В первых рядах погромщиков находится в том числе и золотая молодежь, богатые дети американской элиты. Что заставило этих людей взбунтоваться?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...
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              Учреждения СПО Удмуртии получили более 150 млн рублей по нацпроекту «Образование»

              15 июня 2020, 10:54

              Текст: Антон Антонов

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              Пять учреждений среднего профессионального образования (СПО) Удмуртии получили 152 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

              Деньги выделены на обеспечение материально-технической базы учреждений, чтобы они соответствовали современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы». Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность, причем Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов, отмечает Udmurt.media.

              Глава региона Александр Бречалов отметил, что в 2019 году Удмуртия получила деньги на модернизацию экономико-технологического колледжа, новые мастерские в учебном заведении открылись в декабре.

              Гранты получили: строительный техникум из Ижевска, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж.

              Кроме того Асановский аграрно-технический техникум получил 40 млн рублей. На эту сумму там создадут пять мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и эксплуатация сельскохозяйственных машин. Также на базе техникума появится возможность проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым направлениям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. Здесь можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик.

              Отметим, что модернизация профессионального образования, внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ во всех СПО – одна из ключевых целей нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.


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