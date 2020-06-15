Медик рассказала о выявлении нового осложнения после коронавируса

У многих переболевших коронавирусом после полного исчезновения клинических симптомов сохраняется озноб вне зависимости от внешних условий, заявила врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства. «Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», – сообщила Павлова «Комсомольской правде».

Медик подчеркивает, что из-за недостатка информации о новом коронавирусе пока трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное.

Для избавления от последствий озноба Павлова советует пить теплый чай, в частности, травяной, а также теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной и малиной.

«Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем», – добавила врач.

Ранее были названы первые симптомы тяжелой формы коронавируса.