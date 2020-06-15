Роскачество рассказало, что делать при укусе клеща

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в пик активности клещей.

При обнаружении клеща прежде всего необходимо обратиться в травмпункт. Самостоятельно достать клеща можно пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами, передает РИА «Новости».

Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После этого тело насекомого нужно повернуть вокруг оси и достать. Место укуса стоит продезинфицировать, а черную точку на месте укуса смазать йодом.

После присасывания клеща в течении 96 часов в медицинской организации можно провести серопрофилактику – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

При этом эксперты отмечают, что вакцинированный человек остается беззащитным перед другими инфекциями. Так, если заметили укус, а клеща не нашли, через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям.

Клещи могут выживать под водой в течение трех недель, поэтому не стоит их смывать в туалете, отмечают в Роскачестве.

Также клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности, поэтому особенно активны после дождя.

«Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню... Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ», – подчеркнула глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Хороший способ защиты от клещей – это антиклещевые спреи или лосьоны. Чтобы провести антиклещевую обработку земли, можно обратиться в службу акарицидной обработки.

Ранее главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников заявил, что укус клеща может стать причиной вирусного энцефалита, боррелиоза и клещевого паралича, крайне опасного для человека.

В Роспотребнадзоре россиян предупреждали об опасности прогулок в парках, так как там уже вовсю орудуют клещи.