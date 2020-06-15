Глава «Газпром нефти» счел логичным продление максимального сокращения добычи

Продление сделки ОПЕК+ на месяц является логичным решением, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, «баланс спроса и предложения еще не достигнут». Дюков отметил, что на рынке еще «много избыточных запасов», накопленных «за последние месяцы», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24»

Учитывая «выход из карантинов», продление «максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», заявил он.

Дюков отметил, что в 2020 году сокращение инвестпрограммы «Газпром нефти» составит около 20%, но реализация всех крупных проектов продолжится. Компания «не отказывается от тех стратегических ставок, которые были сделаны в свое время».

Напомним, страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.