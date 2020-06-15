В Москве ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 24–26 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов, передает ТАСС.

Ожидается ветер восточного и юго-восточного направлений со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, ночная – от 10 до 15 градусов.