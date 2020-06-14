Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил официальный статус тренера сборной России по фигурному катанию.

Теперь Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой, сообщается на сайте министерства спорта России.

Основным местом работы Плющенко значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Тренером сборной он стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Академия Плющенко работает с 2017 года, однако до этого статуса тренера сборной у него не было.

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.

В мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.