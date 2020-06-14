Москвичам обещали погоду без осадков

В Москве ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе от 20 до 22 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов. Ожидается ветер восточного и северо-восточного направлений скоростью 12–17 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла, ночная - от 7 до 12 градусов, передает ТАСС.

Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 14.00 и 11.00 15 июня соответственно.