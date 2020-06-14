Захарова рассказала о «жестких переговорах»

Российские дипломаты никогда не уходили с переговоров, хлопнув дверью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В интервью Сергею Минаеву она заявила, что «такого ни разу не видела».

«Бывают демарши, но у нас такого я ни разу не видела», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова рассказала, что «бывают очень жесткие переговоры». На них «сидишь с замиранием сердца – вот сейчас все взорвется от эмоций». Официальный представитель МИДа пояснила, что «это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, когда аргумент за аргументом».