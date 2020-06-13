Режим ЧС снят в Казани

В Казани снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пожаром на газораспределительной станции, сообщил главк МЧС по Татарстану.

Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу на казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв газа в наземном газохранилище. В результате произошел пожар, высота факельного горения достигала 50 метров.