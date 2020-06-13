В Казани потушили пожар на газораспределительной станции

Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 16.08 мск – полная ликвидация последствий пожара», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Взрыв произошел около 22.00 мск в пятницу в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.

Пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ» сообщила, что возгорание с последующим взрывом на Казанской кустовой базе произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.

Газета ВЗГЛЯД писала, что взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России.