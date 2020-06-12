Кириенко отметил вклад участников акции «Мы вместе» в борьбу с коронавирусом

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко перед концертом на Красной площади по случаю Дня России отметил вклад россиян и отечественных компаний в борьбу с распространением коронавируса в рамках акции «Мы вместе».

«Спасибо вам огромное, спасибо каждому из 116 тыс. волонтеров, которые присоединились к этой акции. (Спасибо) более 200 предприятиям, сотрудники которых передавали зарплату, представителям бизнеса, которые вкладывали деньги и бесплатно передавали продукты, оборудование, медикаменты и средства зашиты. Огромное спасибо волонтерам-медикам – 7 тыс. человек вошли в «красные зоны» больниц наравне с врачами, оказывали помощь, высвобождали врачей, чье время было так ценно для спасения жизни», – сказал Кириенко, передает ТАСС.

Он напомнил, что президент Владимир Путин накануне учредил памятную медаль для участников акции «Мы вместе».

«Не случайно, что сегодня и здесь, на Красной площади, и по всей стране первые самые активные участники этого проекта получают эти памятные медали. Это очень свойственно именно нашей стране, это в культурном коде России, что в трудную ситуацию мы объединяемся. Это чувство сплоченности и понимание, что, объединившись вместе, мы способны справиться с любой бедой, с любым вызовом и любой угрозой», – заявил Кириенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также поздравила волонтеров с Днем России, отметив их заслуги в борьбе с пандемией коронавируса и помощь людям старшего поколения.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.