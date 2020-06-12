Казачий атаман: И через сто лет наша страна в нынешних границах будет отмечать День России

Россия никогда не претендовала на чужие территории, но и не позволит никогда претендовать другим странам на свою землю. Об этом в День России сказал газете ВЗГЛЯД атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. По его словам, чтобы страна и через сто лет отмечала этот праздник, необходимо принять поправки к Конституции, направленные на защиту целостности страны.

«День России – это праздник нашего суверенного государства. Мы всегда были свободными, независимыми и всегда будем такими. Мы никогда не претендовали на чужие территории, но и не позволим никогда претендовать на свои территории другим странам ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра», – сказал атаман Всероссийского казачьего общества, член Общественной палаты Николай Долуда.

И именно поэтому, уверен атаман, очень важно, чтобы в Конституции России была гарантирована неприкосновенность территории государства . «Я считаю важным и необходимым закрепить принцип неотчуждаемости, чтобы никому и в голову никогда не пришло вести разговоры о том, чтобы отказаться даже от пяди своей земли. Глупо считать, что таких попыток не будет. Эти претензии не прекращаются со стороны Украины, Прибалтики, Японии. Но ничего не выйдет. И через сто лет, я уверен в этом, наша страна будет отмечать День России именно в этих границах», – считает собеседник.

Напомним, среди предложенных к Конституции поправок предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.

Атаман подчеркнул, что некоторые западные страны пытаются «поставить Россию на колени, вводя против нее санкции». «Я абсолютно уверен, что у них ничего не получится. Никогда и ни перед кем Россия не встанет на колени. Как говорил Тютчев, в Россию можно только верить. Но я бы добавил руководителям этих стран, что не «можно», а «нужно только верить», – подытожил Долуда.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.