Сенатор: В борьбе с пандемией россияне продемонстрировали свое единство

«В День России, на завершающем этапе пандемии коронавируса, мы проявили, как в тяжелейшие годы, единство, дух, достоинство и честь. В этом суть русского человека», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Он добавил, что для него важна целостность русской земли, поэтому такая формулировка должна появиться в обновленной Конституции.

«День России – это грандиозный праздник. Мне очень хочется сказать людям о том, что мы не должны подвести своих предков, которые в разные исторические моменты ценой своей жизни и пролитой крови защищали нашу великую страну: и Российскую Империю, и Советский Союз и Российскую Федерацию», – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В связи с этим политик отметил важность поправок к Конституции, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности России. «Все поправки очень важные, но для меня особенно важны вопросы исторической преемственности и незыблемости нашей истории. Для меня также важна целостность русской земли. Чтобы больше никто и никогда не посмел взять ее ни оружием, ни силой какого-либо закона или договора», – подчеркнул Клинцевич.

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям. Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции. Предложенные поправки были приняты Госдумой, Советом федерации, а также региональными парламентами.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.

В пятницу сенатор находится в Смоленской области, где воздал почести героям войны 1812 года и Великой отечественной войны. «Мне очень приятно, что я возглавляю партийный проект по увековечиванию памяти героев России «Защитникам Отечества посвящается...». Мы уже установили 18 памятников, а собираемся – более сотни. Я горд тем, что сегодня мне удалось стать участником этих событий», – признался Клинцевич.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России этот день был объявлен в 1994 году государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.