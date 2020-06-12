Министр культуры Украины признал пользу сериалов на русском языке

Украинские сериалы, снятые на русском языке, идут на благо индустрии и экономики Украины, заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Производство большого количества сериалов – это вопрос экономики для телеканалов», – сказал Ткаченко в эфире Hromadske.

По его словам, госагентство по вопросам кино «ни копейки» не вложило в производство украиноязычных сериалов. Он отметил, что к русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России.

«Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики», – сказал Ткаченко.

При этом министр подчеркнул, что продвигать украинские идеи можно исключительно на украинском языке.

Ранее российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет.