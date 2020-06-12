В России стартовал первый всероссийский кулинарный онлайн-марафон

Первый всероссийский кулинарный онлайн-марафон «Россия: время вкусных открытий!» состоится в рамках Дня России, 12 июня.

«Регионы-участники «Гастрономической карты России» от Владивостока до Калининграда друг за другом приготовят блюда региональной кухни, расскажут о местных продуктах и пригласят совершить кулинарное путешествие по всей стране», – сообщается на странице онлайн-марафона в Instagram.

Организаторами онлайн-марафона выступили мультимедийный сервис Okko совместно со «Сбербанком» и федеральным проектом «Гастрономическая карта России».

По словам автора и координатора федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, на территории России проживает более 190 народов, и у каждого из них свои кулинарные традиции, поэтому в День России решено было предложить россиянам совершить «первое вкусное онлайн-путешествие по нашей большой стране».

Она подчеркнула, что над праздничным меню работали лучшие шеф-повара и рестораторы из регионов от Владивостока до Калининграда.

«Присоединяйтесь, будем вместе учиться готовить якутские пирожки сандалы с самым известным шеф-поваром Якутии Иннокентием Тарбаховым, а самый титулованный шеф Чеченской Республики Хадижат Мовлатова традиционное блюдо жижиг-галнаш с сушеным мясом. Выясним, чем свекольные пельмени с олениной екатеринбургского шефа Александра Пастухова отличаются от бурятских бууз шефа Саяна Доржиева», – добавила она.

Трансляция гастрономического марафона пройдет на сайте сервиса Оkkо, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox. Также рецепты региональных шефов будут выложены на сайте онлайн-марафона, чтобы каждый желающий смог начать свое гастрономическое путешествие уже сейчас.

Авторы лучших блюд, выложившие фотографии в соцсети с хэштегами #мывместе #МыРоссия #гастрономическаякартароссии, выиграют ужины в лучших ресторанах на гастрономических маршрутах в регионах России.