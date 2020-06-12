Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение не приглашать Зеленского на Парад Победы в Москве.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее на вопрос о том, отправлялось ли Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы в Москве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Нет, насколько я знаю, не отправлялось».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве.

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