Венедиктов назвал недопустимой дискредитацию золотого стандарта голосования в Москве

Общественный штаб по наблюдению за голосованием начал собирать жалобы на принуждение к регистрации в качестве электронных избирателей, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов призвал сохранить «химическую чистоту выборов» в Москве.

По его требованию прошло совещание с участием первого заместителя аппарата мэра Алексея Немерюка, префектур города и руководителей бюджетных предприятий, сообщает «Эхо Москвы».

Венедиктов возглавлял Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве на всех уровнях с 2013 года. Он считает, что дискредитация золотого стандарта голосования в Москве недопустима. Москва среди всех регионов выделяется химической чистотой выборов. По его мнению, на любом голосовании необходимо это сохранять. Алексей Венедиктов отметил, что принуждение к регистрации на э-голосование, во-первых, абсолютно неэффективно, а во-вторых, имеет обратный эффект. Он потребовал разобраться в каждом конкретном кейсе и не допустить повторения этих случаев.

Алексей Немерюк также напомнил о том, что принуждать сотрудников к регистрации на э-голосование и тем более требовать об этом какие-либо отчеты категорически запрещено. Он отметил, что это не исключает того, что в организациях могут висеть информационные плакаты, а также может быть назначен технически подкованный человек, который желающим будет оказывать техническую поддержку при регистрации личного кабинета и подаче заявления на э-голосование.

С понедельника Общественный штаб по наблюдению под руководством Ильи Массуха будет проверять каждое сообщение о принуждении. В случае подтверждения фактов, на предприятия будут выезжать мобильные группы.

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