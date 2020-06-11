Глава Псковской области анонсировал создание кластера по производству СИЗ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом Instagram-эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной рассказал, что в регионе совместно с ГК «Титан» прорабатывается вопрос создания производственного кластера по изготовлению средств индивидуальной защиты.

«Вчера мы провели большое совещание с руководством ГК «Титан», которая является одним из якорных резидентов Моглино. Обсуждали новые предложения компании, связанные с теми корректировками, которые внесла в нашу жизнь коронавирусная повестка. Есть предложение выпускать сырье для изготовления средств индивидуальной защиты. Более того, такие рекомендации и нам, и компании дали Минпромторг. Мы сейчас изучаем этот вопрос: насколько мощности Моглино позволят это реализовать», – приводятся его слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Он добавил, что в регионе может появиться целый кластер: и сырье, и, возможно, производство какого-то конечного продукта.

«В случае реализации проекта, по предварительным расчетам, мы сможем все северо-западные регионы обеспечить этой продукцией в полном объеме. А рынок сбыта сейчас, действительно, емкий, востребованный, поэтому этот проект сейчас очень серьезно рассматриваем», – сказал Михаил Ведерников.

В эфире были затронуты вопросы текущей эпидемиологической ситуации, работы бригад медицинских работников из Москвы, нивелирования очагов вспышек заболеваемости и взаимного сотрудничества регионов в борьбе с эпидемией.

Михаил Ведерников рассказал и о самочувствии предпринимателей региона в разных отраслях: о перепрофилировании предприятий, о принятых и планируемых мерах поддержки и о реализации национальных проектов.

Глава Псковской области также поделился своим мнением насчет принимаемых поправок в Конституцию для всех граждан страны, а также личным опытом наполнения энергией.

Для Михаила Ведерникова эфир стал первым опытом участия в онлайн-трансляции Инстаграм. Она прошла в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте руководителя региона. В разговоре были озвучены вопросы от модератора и жителей области.

ЭИСИ выпускает ряд аналитических продуктов, среди которых: ежедневный «Мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», еженедельные «Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» и «Мониторинг региональных практик».

Ранее участие в аналогичных эфирах приняли глава Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.