В Нижегородской области отменили QR-коды для выхода из дома

Власти Нижегородской области с 12 июня отменяют обязательные QR-коды, необходимые для выхода из дома, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть QR-коды больше не нужны», – написал он в Instagram.

Никитин отметил, что муниципалитеты смогут открывать парки – но только те, где можно будет обеспечивать требования безопасности.

«На этих же условиях в ограниченном режиме разрешим работать библиотекам и музеям», – сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что выйти на второй этап снятия ограничений регион не может.

Напомним, в июне были отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок в Москве, решение объяснили хорошей динамикой. При этом мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что переход к нормальной жизни займет почти два с половиной месяца.