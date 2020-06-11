Путин пожелал пензенскому губернатору успехов на выборах

Президент Владимир Путин пожелал губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву успехов на запланированных на сентябрь выборах.

Путин в четверг провел с Белозерцевым встречу по видеосвязи. Белозерцев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора заканчивается в сентябре, и спросил, окажет ли ему президент доверие для участия в следующих выборах главы региона, передает РИА «Новости».

Президент отметил ряд достижений руководства региона, в том числе рост промышленного производства, увеличение сельскохозяйственного производства, увеличение инвестиций в основной капитал.

«Работа идет в правильном направлении. Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», – заявил Путин Белозерцеву.

Он также заявил, что нужно напрямую работать с людьми, показывать им то, что сделано, и объективно говорить о том, что сделать не удалось.

«Я желаю вам успехов. Всего хорошего», – сказал Путин.

«Спасибо вам большое», – ответил Белозерцев.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября.

Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.