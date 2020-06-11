Кремль анонсировал мероприятия с участием Путина в День России

Президент Владимир Путин 12 июня, в День России, примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Завтра (12 июня) президент вручит золотые медали Героям Труда РФ», –сообщил представитель Кремля, пообещав, что списки награжденных будут опубликованы позже, передает ТАСС

«И президент также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе», – добавил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт на Красной площади по случаю Дня России. Также, по словам Пескова, в этом году в Кремле не будет традиционного приема в честь этого праздника.

Он добавил, что Путин может обратиться к гражданам России по поправкам к Конституции, если посчитает такое обращение необходимым.

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», – сказал Песков.

Напомним, в среду Песков рассказал о планах Путина принять участие в голосовании по Конституции.

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