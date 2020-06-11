Стрелка в мечети в пригороде Осло приговорили к 21 году тюрьмы

Окружной суд Аскера и Бэрума приговорил Филипа Мансхауса, который обвинялся в убийстве сводной сестры и стрельбе в мечети в пригороде Осло в августе 2019 года, к максимально возможному в Норвегии сроку заключения в 21 год.

«Филип Мансхаус приговаривается к 21 году тюрьмы. Решение было единогласным. Он также должен выплатить компенсацию родственникам и судебные издержки», – передает РИА «Новости» сообщение телерадиокомпании NRK.

В Норвегии это максимально возможное наказание для особо опасных преступников. В частности, такой приговор получил устроивший бойню на острове Утёйя Андерс Брейвик, которому осужденный открыто выражал симпатии. После окончания этого срока, по норвежским законам, суд может продлевать наказание каждые пять лет, если сочтет это необходимым.

По мнению стороны обвинения, в деле Мансхауса нет смягчающих обстоятельств, а сам обвиняемый представляет опасность для общества. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный является невменяемым и должен быть направлен на принудительное лечение.

Напомним, в результате стрельбы в мечети в Осло один человек погиб. В попытке теракта подозревался норвежец Филип Мансхаус. Кроме того, его подозревают в убийстве 17-летней сводной сестры. Когда его задержали, у Мансхауса было несколько видов оружия, част из которого он приобрел легально.