«Молодая гвардия» подготовила мероприятия на День России

В День России, 12 июня, активисты «Молодой гвардии Единой России» проведут для россиян серию тематических акций во всех регионах страны.

Помимо традиционной раздачи гражданам ленточек-триколоров молодогвардейцы организуют для россиян ряд мероприятий. В частности, в центральном штабе МГЕР пройдет масштабная интернет-викторина «О России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ведущий будет задавать вопросы в прямом эфире, а участники отвечать на своих мобильных устройствах через специальную платформу «Кахут». Вопросы будут сгруппированы по нескольким тематическим блокам (культура, история, спорт, география и другие).

Также во время перерывов будут проходить розыгрыши. Для онлайн викторины были подобраны видео-вопросы от жителей страны, самых креативных организаторы наградят памятными призами.

Кроме этого, в день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации молодогвардейцы Сахалина совершат восхождение на гору Юноны. В мероприятии планируют принять участие также инвалиды-колясочники. Молодогвардейцы и инструкторы будут помогать им при восхождении.

Тем временем в Московской области в этот день стартует автопробег. Участники посетят и возложат цветы к городским мемориалам ВОВ в городе Рошаль, Шатура, Электрогорск, Павловский Посад, Электросталь. Завершится автопробег в Орехово-Зуево, где на жилом доме с помощью проекции появится флаг России, а активисты вместе с жителями исполнят гимн страны.

Еще одна акция МГЕР охватит несколько регионов России. Активисты установят таблички с символами и неофициальными названиями городов и субъектов. Также «Молодая Гвардия» создаст онлайн-карту с новыми неофициальными названиями регионов России, которая будет размещена на сайте МГЕР.