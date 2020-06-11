Зеленский рассказал, какие должности предлагал Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не принял его предложение стать советником по реформам, потому что считал это «не его уровнем».

«Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: «я хочу помогать». Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус», – сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

Зеленский предложил Саакашвили стать советником по реформам, однако тот отказался, заявив, что это «не его уровень». В ответ Саакашвили предложил президенту стать вице-премьером по реформам.

«Я ему ответил: «вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать», – сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что не видит «ничего страшного», в том, что Саакашвили заранее сообщил о своем потенциальном назначении в соцсети.

Также глава государства добавил, что Саакашвили не стал вице-премьером из-за «разного» и «резкого» отношения к бывшему президенту Грузии во фракции «Слуга народа».

Зеленский рассказал, что вернул паспорт гражданина Украины Саакашвили, потому что «это справедливо». По его мнению, паспорт у Саакашвили забрали несправедливо.

Ранее Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос украинского бизнесмена, спросившего его о результатах деятельности на посту главы Национального совета реформ Украины.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».

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