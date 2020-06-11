ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Республику Мордовия поступили восемь аппаратов ИВЛ. В Москве Боткинская больница увеличивает объем плановой медицинской помощи. В Хабаровском крае Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями запустил тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа, в Пензенской области жители Зареченска могут бесплатно сдать тест на антитела в местной медсанчасти закрытого города.

В Республике Мордовия поступили 5 тыс. защитных костюмов для медиков. В Забайкальском крае в санатории Дарасун организована реабилитация пациентов, перенесших COVID-19.

В Нижегородской области стартовал прием доноров, переболевших коронавирусом.

В Архангельской области ограничения продлены до 15 июня. В Республике Карелия отмена КПП на въезде в Видлицу и Ильинское. В Удмуртской Республике с 15 июня отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для приезжающих, кроме организованных групп вахтовиков, в Севастополе люди будут изолированы до получения результатов теста.

В Липецкой области усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий (Липецкая область).

В Еврейской автономной области изолирован персонал Вальдгеймской центральной больницы, в Пермском крае закрыто на карантин отделение сестринского ухода в Пермской городской больнице, в Ставропольском крае соблюдение обязательного масочного режима до 1 июля.

Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург из аэропорта Новый Уренгой открывает Nord Wind, рейсы в Санкт-Петербург становятся ежедневными, с 22 июня возобновляет регулярные субсидируемые авиарейсы в Сочи и Симферополь. В Камчатском крае тестирование отдельных категорий населения.

В Ульяновской области действуют региональные требования для открытия летних лагерей.

В Нижегородской области из средств регионального бюджета 317,6 млн рублей будут направлены в качестве субсидии муниципалитетам на поддержку транспортных предприятий, в дополнение к выделенным в мае 176 млн рублей. В Астраханской области разработан план поэтапного выхода субъектов туристской деятельности из режима противоэпидемических ограничений.

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