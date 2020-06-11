В четверг синоптики пообещали москвичам жаркую погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут плюс 21. К обеду температура воздуха в столице поднимется до 27 градусов тепла. Вечером ожидается плюс 25 и небольшой дождь. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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