Европейский регулятор проверит китайскую соцсеть TikTok

Европейский комитет по защите данных намерен проверить популярную китайскую соцсеть TikTok, говорится в сообщении комитета по итогам заседания в Брюсселе.

«На 31-м пленарном заседании Европейский комитет по защите данных решил создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы TikTok на территории Евросоюза», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Ранее в комитет поступил запрос от депутата Европарламента, который озаботился вопросом сбора персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей китайской компании.

Кроме того, комитет изучит, насколько соответствуют системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС.

В июле прошлого года соцсеть TikTok решила открыть представительство в России. В TikTok также заявили о готовности соблюдать российские законы и сотрудничать с органами власти.