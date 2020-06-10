Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Белоруссию на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.

«В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

По данным минобороны, отъезд белорусских военнослужащих в Россию запланирован на 15 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

На данный момент Россия получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии и других стран.