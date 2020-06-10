Кремль анонсировал совещание Путина по развитию телекоммуникаций

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание по развитию телекоммуникаций, встречу с губернатором Ленинградской области и международный телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет видеоконференция, достаточно представительный состав участников. Фактически все руководство правительства во главе с Мишустиным, руководство администрации во главе с Вайно, представители отрасли», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он уточнил, что в совещании примут участие Мегафон, Сбербанк, Mail.ru Group, МТС, Ростелеком, Вымпелком, Яндекс и другие.

«Серьезный будет разговор об одной из важнейших отраслей нашей экономики. Сейчас, собственно, от синергии с этой отраслью зависит развитие любых других отраслей, потому что без информационно-коммуникационных технологий ни одна из отраслей народного хозяйства не может функционировать», – уточнил Песков.

По его словам, во второй половине дня президент пообщается с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, проведет ряд непубличных встреч и проведет международный телефонный разговор.

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