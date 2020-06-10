Детские площадки в Новом Уренгое решили проверить после сообщения о лезвиях

Все детские игровые площадки в Новом Уренгое (ЯНАО) будут проверены после того, как местная жительница сообщила, что обнаружила на одной из них прикрепленные скотчем бритвенные лезвия, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Женщина во вторник разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикацию, сообщив, что на детской игровой площадке во дворе жилой многоэтажки обнаружила несколько бритвенных лезвий, приклеенных скотчем. Она проиллюстрировала пост соответствующей фотографией, а также уточнила, что ее сын, катаясь на горке, порезал себе футболку об одно из таких лезвий. Жительница сообщила, что убрала лезвия.

«В соцсетях и интернет-изданиях появились фотографии детской площадки, расположенной в одном из жилых микрорайонов Нового Уренгоя, на которых изображены бритвенные лезвия, прикрепленные скотчем к поручням... В департаменте городского хозяйства созданы комиссии, которые проверят все детские площадки города», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

По словам начальника департамента Павла Карпова, которого цитирует пресс-служба администрации, ситуацией также займутся местные правоохранительные органы.

«По итогам проверки будут составлены комиссионные акты. Будет усилена работа по контролю за детскими площадками», – добавил он.