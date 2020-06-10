Эксперты объяснили невозможность избрания Левченко губернатором Иркутской области

Депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора на 13 сентября. Такое решение лишает первого секретаря иркутского областного комитета КПРФ Сергея Левченко юридических оснований для участия в выборах.

За проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора Иркутской области проголосовали 32 из 43 присутствовавших на сессии депутатов (необходимо для решения голоса не менее 23 депутатов). Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что арифметически за принятие постановления о назначении досрочных выборов губернатора проголосовало конституционное большинство: более 2/3 депутатов из всех фракций и депутатских групп, включая парламентариев от КПРФ, пишет портал «Байкал 24».

Несмотря на то, что выборы назначены не сразу после сложения Левченко губернаторских полномочий, а в единый день голосования, их причиной, по сути, является досрочная отставка. Закон об избирательных правах граждан и право на участие в федеральном референдуме предполагает, что лицо, досрочно подавшее заявление об отставке, не допускается до очередных выборов. Закон о едином дне голосования позволяет увеличивать легислатуру (законный период деятельности) должностных лиц, полномочия которых истекают до этого дня голосования на небольшой временной промежуток.

Отставка Левченко состоялась 11 декабря 2019 года, и можно было бы провести выборы 12 мая, но поскольку существует закон о едином дне голосования, в целях экономии средств выборы решили провести в единый день голосования. Таким образом, это досрочные выборы с добавлением трехмесячного срока, назначенные на единый день голосования – 13 сентября.

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев отметил, что в связи с дискуссией избирательная комиссия Иркутской области запросила разъяснение этой ситуации в Центральной избирательной комиссии. «ЦИК пояснила: вне зависимости от дня голосования, если было досрочное сложение полномочий, то назначаются досрочные выборы», – рассказал Дмитриев.

Заслуженный юрист России, уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко отметил, что раньше все досрочные выборы проходили не позднее шести месяцев со дня прекращения полномочий должностного лица (или законодательного органа). Если бы эта норма действовала, выборы губернатора были бы назначены на конец апреля. Но принятый в 2012 году закон о едином дне голосования устанавливает дату досрочных выборов губернатора в единый день голосования.

«В частности, гражданин, который досрочно добровольно прекратил осуществление своих полномочий, не может баллотироваться кандидатом на этих выборах», – заключил Игнатенко.

Доктор юридических наук и зав кафедры конституционного права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин отметил, что первопричина этого спора – заявление Левченко о досрочном сложении полномочий губернатора. Если бы не оно, то и «спора о принятии постановления о досрочном назначении выборов не было бы». «Принятие Законодательным собранием Иркутской области другого решения нарушило бы равенство пассивного избирательного права всех участников выборного процесса. Сложив полномочия досрочно, лицо может получить какие-то преимущества по сравнению с другими», – резюмировал Шишкин.

Сам Левченко, комментируя решение законодательного собрания Иркутской области, сказал, что борьба не закончена, и он будет добиваться участия в предстоящих выборах.

На деле у Левченко осталась только одна возможность баллотироваться: получить разрешение президента России Владимира Путина, который неоднократно комментировал «недостаточный» темп работы правительства Левченко в условиях ЧС федерального значения в Тулунском и Нижнеудинском районах.

О том, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен вновь баллотироваться на этот пост, стало известно в мае. Однако такое решение стало неожиданностью для КПРФ – ни один из однопартийцев не выразил желание поддержать экс-главу региона.

Напомним, в декабре прошлого Левченко ушел в отставку по собственному желанию после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора. Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.