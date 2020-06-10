Эксперты объяснили невозможность избрания Левченко губернатором Иркутской области

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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Откуда возникли слухи об участии «вангеровцев» в ливийской войне

Граждане России действительно могут воевать в Ливии – но в сугубо частном порядкеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Граждане России участвуют в ливийской войне – по крайней мере так утверждает целый рад западных источников, в том числе Госдепартамент США. Россия уже не первый раз опровергает подобные спекуляции. И все же попробуем разобраться: откуда взялась подобная информация, могут ли в Ливии находиться российские граждане, и если да, то чем они там занимаются? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но для кого к сожалению, а для кого к счастью, не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...

Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

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              Эксперты объяснили невозможность избрания Левченко губернатором Иркутской области

              10 июня 2020, 11:08

              Текст: Алина Назарова

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              Депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора на 13 сентября. Такое решение лишает первого секретаря иркутского областного комитета КПРФ Сергея Левченко юридических оснований для участия в выборах.

              За проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора Иркутской области проголосовали 32 из 43 присутствовавших на сессии депутатов (необходимо для решения голоса не менее 23 депутатов). Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что арифметически за принятие постановления о назначении досрочных выборов губернатора проголосовало конституционное большинство: более 2/3 депутатов из всех фракций и депутатских групп, включая парламентариев от КПРФ, пишет портал «Байкал 24».

              Несмотря на то, что выборы назначены не сразу после сложения Левченко губернаторских полномочий, а в единый день голосования, их причиной, по сути, является досрочная отставка. Закон об избирательных правах граждан и право на участие в федеральном референдуме предполагает, что лицо, досрочно подавшее заявление об отставке, не допускается до очередных выборов. Закон о едином дне голосования позволяет увеличивать легислатуру (законный период деятельности) должностных лиц, полномочия которых истекают до этого дня голосования на небольшой временной промежуток.

              Отставка Левченко состоялась 11 декабря 2019 года, и можно было бы провести выборы 12 мая, но поскольку существует закон о едином дне голосования, в целях экономии средств выборы решили провести в единый день голосования. Таким образом, это досрочные выборы с добавлением трехмесячного срока, назначенные на единый день голосования – 13 сентября.

              Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев отметил, что в связи с дискуссией избирательная комиссия Иркутской области запросила разъяснение этой ситуации в Центральной избирательной комиссии. «ЦИК пояснила: вне зависимости от дня голосования, если было досрочное сложение полномочий, то назначаются досрочные выборы», – рассказал Дмитриев.

              Заслуженный юрист России, уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко отметил, что раньше все досрочные выборы проходили не позднее шести месяцев со дня прекращения полномочий должностного лица (или законодательного органа). Если бы эта норма действовала, выборы губернатора были бы назначены на конец апреля. Но принятый в 2012 году закон о едином дне голосования устанавливает дату досрочных выборов губернатора в единый день голосования.

              «В частности, гражданин, который досрочно добровольно прекратил осуществление своих полномочий, не может баллотироваться кандидатом на этих выборах», – заключил Игнатенко.

              Доктор юридических наук и зав кафедры конституционного права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин отметил, что первопричина этого спора – заявление Левченко о досрочном сложении полномочий губернатора. Если бы не оно, то и «спора о принятии постановления о досрочном назначении выборов не было бы». «Принятие Законодательным собранием Иркутской области другого решения нарушило бы равенство пассивного избирательного права всех участников выборного процесса. Сложив полномочия досрочно, лицо может получить какие-то преимущества по сравнению с другими», – резюмировал Шишкин.

              Сам Левченко, комментируя решение законодательного собрания Иркутской области, сказал, что борьба не закончена, и он будет добиваться участия в предстоящих выборах.

              На деле у Левченко осталась только одна возможность баллотироваться: получить разрешение президента России Владимира Путина, который неоднократно комментировал «недостаточный» темп работы правительства Левченко в условиях ЧС федерального значения в Тулунском и Нижнеудинском районах.

              О том, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен вновь баллотироваться на этот пост, стало известно в мае. Однако такое решение стало неожиданностью для КПРФ – ни один из однопартийцев не выразил желание поддержать экс-главу региона.

              Напомним, в декабре прошлого Левченко ушел в отставку по собственному желанию после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора. Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.


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