Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял актера Алексея Панина, назвав его человеком, который «лучше всех знает, что такое дно».

Ургант упомянул актера, комментируя погружение российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины.

«Как выглядит глубоководный аппарат «Витязь»? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», – заявил телеведущий в своем шоу, видео которого опубликовано на YouTube.

Ранее СМИ сообщили, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Сам актер назвал эту информацию ложью, однако позже телеканал Рен ТВ опубликовал видео с Паниным, на котором тот усомнился в таланте Кокшенова как режиссера.

Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. 7 июня с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.