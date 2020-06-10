Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

10 июня, среда | Последнее обновление — 09:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Появилось видео опроса Ефремова после ДТП
Разделы
Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию
Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием
Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов
США опять избежали революции
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Гражданин поэт намотал народ на колеса
Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
В США продолжается война между Севером и Югом
Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Кто хочет «обнулить» Россию
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий
Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП
Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободыПодробности...
Скончался актер Михаил Кокшенов
На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»Подробности...
Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook