В Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 28–30 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 25–30 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.