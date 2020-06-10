Буэнос-Айрес попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Власти Буэнос-Айреса попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Феоктистов сообщил, что «было обращение от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов». Он полагает, что «это было циркулярное обращение по всем посольствам».

«Об этом обращении было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается», – приводит его слова ТАСС.

Столица Аргентины нуждается в средствах защиты для медиков, тестах и аппаратах искусственной вентиляции легких.

Россия и Аргентина «продолжают насыщенный диалог» по ряду тем, включая Венесуэлу, заявил посол.

Около 50 россиян, обратившихся в посольство России в Аргентине из-за введенных в связи с пандемией ограничений на авиасообщение, не воспользовались вывозным рейсом авиакомпании «Азур эйр» и остаются на территории южноамериканской республики. 14 из них «раньше уверяли, что заинтересованы в том, чтобы вылететь, но потом отказались», остальные «никогда не говорили» дипломатам, «что хотели бы улететь», сказал посол.

Он допустил, что россиян в Аргентине может оставаться еще больше, так как не все обращались в посольство, хотя «220 человек, которые поднялись на борт», по мнению дипломатов – «это практически все, кто реально хотел улететь».

«Наши граждане все равно остаются нашими гражданами, поэтому мы продолжим с ними взаимодействовать, если такое взаимодействие им будет нужно», – заявил посол, говоря о тех россиянах, которые остались в Аргентине.

Напомним, вывозной борт забрал из Буэнос-Айреса более 200 россиян, застрявших в Аргентине, Боливии, Уругвае и Парагвае, по дороге на родину они залетят еще в Чили и на Кубу.

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