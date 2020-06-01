В ЕР обсуждают создание центров публичной политики в регионах

Предлагается создать центры публичной политики в регионах, сообщил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, комментируя обсуждения в рамках рабочих групп совета.

«Состоялось электронное предварительное голосование «Единой России». Оценка первых итогов дана председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он подчеркнул, что анализ результатов голосования будет продолжен. В ближайшее время мы планируем такой разговор на площадке бюро высшего совета», – приводятся его слова на сайте партии.

Грызлов выразил уверенность, что необходимо обсудить и то, как лучше интегрировать новые предложения, в том числе предложения участников голосования, в комплексные стратегии развития территорий. Базой для такой интеграции, по его словам, могут стать доклады рабочих групп совета.

«По моему поручению рабочие группы подготовили ряд инициатив, в том числе в сфере занятости, адресной помощи гражданам, планирования территориального и отраслевого развития. Эти предложения напрямую связаны с выполнением общенационального плана действий по восстановлению экономики, который разработан Правительством в соответствии с поручением Президента», – отметил Грызлов.

Он подчеркнул, что характер сегодняшних задач требует и обновления кадровой политики. По словам Грызлова, необходимо готовить не только программы развития территорий, но и людей, которые будут воплощать эти программы в жизнь.

«Российское общество по-новому взглянуло на задачи и потенциал российских регионов и муниципальных образований. Стала очевидной необходимость разработки и реализации новых программ территориального развития, сбалансированной системы расселения, строительства жилья, повышения внимания к сельским территориям и малым городам. Это исключительно важно и для того, чтобы сберечь культурное наследие и историческую память нашего народа», – указал он.

Принципиально важно и то, что на площадках рабочих групп удалось усилить совместную работу общественных организаций и профессиональных сообществ, сказал Грызлов.

«Вскоре эти встречи продолжатся в формате прямого, непосредственного диалога. Новые технологии серьезно помогают, но они не заменяют живой политики», – заметил он.

Грызлов отметил, что в обсуждения рабочих групп активно включились представители территорий.

«Среди предложений, которые касаются дальнейшей работы, есть инициатива создания центров публичной политики в регионах. Есть заинтересованность ряда региональных университетов, которые готовы предоставить площадки, есть поддержка со стороны полпредств, есть готовность общественных организаций включиться в создание таких центров, в развитие региональных «фабрик мысли». Важно, чтобы эти центры стали центрами общественного притяжения, общественного обсуждения значимых для людей вопросов», – резюмировал Грызлов.