Умер генеральный продюсер телешоу «Поле чудес»

Бывший генеральный продюсер телешоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер скончался в Москве в возрасте 69 лет после продолжительной болезни, сообщил телеведущий Леонид Якубович.

«Подтверждаю сведения (о кончине). Говорят сердечная недостаточность. Пока дальше неизвестно», – рассказал он РИА «Новости».

По словам Якубовича, Гольдфедер умер поздно вечером 31 мая.

По данным ТАСС, Гольдфедер долгое время лежал в больнице, куда поступил с сердечным заболеванием. Несколько месяцев назад у него обнаружили лейкоз. Позже у него подтвердился коронавирус.

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. На «Поле чудес» работал с 1998 года. С 2003 года являлся директором передачи.