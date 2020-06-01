Сотрудников российского посольства в Молдавии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сотрудников посольства России в Молдавии эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе, сообщил глава национального комиссариата общественной безопасности Алексей Гросу.

Как он уточнил, здание оцеплено полицией, прибывшие на место саперы осматривают его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Публика».

Другие подробности инцидента пока не известны.

Тем временем пресс-секретарь МВД республики Алина Збанкэ заявила, что сообщение о минировании здания российского посольства в Молдавии оказалось ложным.

«Из здания были эвакуированы все люди. Прибывшие на место саперы не обнаружили взрывчатых веществ. Анонимное сообщение оказалось ложным», – сказала Збанкэ.