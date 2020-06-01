Эксперт рассказал о подоплеке решения Трампа запретить движение «Антифа»

«Трамп преследует две цели: показывает силу тем, кто устраивает погромы, и доказывает, что не боится шантажа со стороны демократов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя обещание президента США включить движение «Антифа» в список террористических организаций – за организацию массовых беспорядков.

«Если Дональд Трамп не продемонстрирует жесткость в отношении левых групп, склонных к насилию, республиканский избиратель этого не поймет», – подчеркнул политолог Борис Межуев.

После массовых беспорядков в Соединенных Штатах, которые начались с протестов и погромов в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп заявил: антифашистское движение «Антифа» признают террористической организацией. По словам Трампа, что демонстранты, участвовавшие в потасовках с полицией – «антифа, плохие радикальные левые».

Отметим, что Трамп назвал «левым радикалом» и мэра Миннеаполиса, демократа Джейкоба Фрея, которого президент подвергает серьезной критике в течение прошедших дней, называя слабым руководителем. По мнению экспертов, Трамп сейчас демонстрирует решительность, дабы конфликт в Миннеаполисе не был использован его соперниками-демократами. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который накануне посетил Миннеаполис, пообещал, что «став президентом», он будет способствовать общественному диалогу.

В контексте этой политической игры, и прозвучала политическая декларация Трампа по поводу «Антифа», полагает Межуев. «На самом деле, ни один суд не возьмется вести дело об их запрете», – заметил американист.

«Антифа» - это название не конкретной организации, а сети организаций, состоящих из разных групп, продолжил эксперт. «Как только они видят признаки того, что они считают расизмом, они тут же приступают к прямым действиям не в правовом поле. Они довольно давно существуют, но находятся всегда в немного спящем состоянии. Периодически их используют те или иные люди для мобилизации соответствующих сторонников против режимов или действий, которые им не нравится. То, что они сотворили – это разбой. У этого есть причина, имеющая право на протест, но она не может быть оправданием погромов и мародерства», - отметил Межуев.

Эксперт добавил, что юридически сложно объяснить, кто входит в «Антифа», как и определить, внешняя эта организация или внутренняя, ведь она существует по всей Европе и даже в России. «Само понятие организации тут тоже сложно применимо, так как у «Антифа» нет структуры, штаба, руководящих органов. Можно оспорить и то, что ее называют террористической. Это боевое братство, группа прямого действия. Причем она не всегда против тех, кто реально виноват, а просто осуществляет городское насилие в условиях разбуженных расовых чувств. Но терроризм и неправовой протест вещи разные», - заключил политолог.

В июле прошлого года в Белом доме уже рассматривалась возможность запрета «Антифа». Трамп называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу)».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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