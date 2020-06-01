Эксперт рассказал о подоплеке решения Трампа запретить движение «Антифа»

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...

Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Эксперт рассказал о подоплеке решения Трампа запретить движение «Антифа»

                 1 июня 2020, 14:01
              Фото: ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Трамп преследует две цели: показывает силу тем, кто устраивает погромы, и доказывает, что не боится шантажа со стороны демократов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя обещание президента США включить движение «Антифа» в список террористических организаций – за организацию массовых беспорядков.

              «Если Дональд Трамп не продемонстрирует жесткость в отношении левых групп, склонных к  насилию, республиканский избиратель этого не поймет», – подчеркнул политолог Борис Межуев.

              После массовых беспорядков в Соединенных Штатах, которые начались с протестов и погромов в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп заявил: антифашистское движение «Антифа» признают террористической организацией. По словам Трампа, что демонстранты, участвовавшие в потасовках с полицией – «антифа, плохие радикальные левые».

              Отметим, что Трамп назвал «левым радикалом» и мэра Миннеаполиса, демократа Джейкоба Фрея, которого президент подвергает серьезной критике в течение прошедших дней, называя слабым руководителем. По мнению экспертов, Трамп сейчас демонстрирует решительность, дабы конфликт в Миннеаполисе не был использован его соперниками-демократами. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который накануне посетил Миннеаполис, пообещал, что «став президентом», он будет способствовать общественному диалогу.

              В контексте этой политической игры, и прозвучала политическая декларация Трампа по поводу «Антифа», полагает Межуев. «На самом деле, ни один суд не возьмется вести дело об их запрете», – заметил американист.

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              «Антифа» - это название не конкретной организации, а сети организаций, состоящих из разных групп, продолжил эксперт. «Как только они видят признаки того, что они считают расизмом, они тут же приступают к прямым действиям не в правовом поле. Они довольно давно существуют, но находятся всегда в немного спящем состоянии. Периодически их используют те или иные люди для мобилизации соответствующих сторонников против режимов или действий, которые им не нравится. То, что они сотворили – это разбой. У этого есть причина, имеющая право на протест, но она не может быть оправданием погромов и мародерства», - отметил Межуев. 

              Эксперт добавил, что юридически сложно объяснить, кто входит в «Антифа», как и определить, внешняя эта организация или внутренняя, ведь она существует по всей Европе и даже в России. «Само понятие организации тут тоже сложно применимо, так как у «Антифа» нет структуры, штаба, руководящих органов. Можно оспорить и то, что ее называют террористической. Это боевое братство, группа прямого действия. Причем она не всегда против тех, кто реально виноват, а просто осуществляет городское насилие в условиях разбуженных расовых чувств. Но терроризм и неправовой протест вещи разные», - заключил политолог.

              В июле прошлого года в Белом доме уже рассматривалась возможность запрета «Антифа». Трамп называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу)».

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. 

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